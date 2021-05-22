Киев, 22 мая, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Во время заседания Киевского апелляционного суда, который 21 мая рассматривал возможность изменения меры пресечения Виктору Медведчуку, народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагали взять его на поруки, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Политик объяснил мотивы такого ходатайства — в частности, по его словам, Медведчук не собирается скрываться от следствия, и его коллеги по партии и фракции за него ручаются.

«У нас в зале присутствуют 26 народных депутатов, которые подписали соответствующее ходатайство. Все эти люди имеют богатый жизненный опыт, уважают закон и полностью осознают ответственность, которую они на себя взяли, подписывая это ходатайство. Все мы уверены, что сделали правильно. Потому что наш коллега Виктор Медведчук, мы уверены, вовремя будет посещать следователя, отвечать на все запросы и будет работать со следствием так, как это положено по закону. Поэтому я прошу учесть наше ходатайство и отдать его на поруки», — сказал Бойко во время судебного заседания.

Суд не удовлетворил это ходатайство депутатов от ОПЗЖ, но и отказал в ходатайстве и прокурорам, требовавшим взять Виктора Медведчука под стражу. Избранная судом первой инстанции мера пресечения — круглосуточный домашний арест — осталась неизменной.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук заявил, что власти не удастся преследованиями запугать оппозицию. Также политик отметил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать.