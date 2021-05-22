Афины , , 20:42 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили более 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 1505 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 388 929.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 11 734.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки было выявлено более 1,9 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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