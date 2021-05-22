Курган, 22 мая, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Кургане огнеборцы отстояли от огня садовое товарищество «Надежда» и газозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Пожар с высоты птичьего полёта

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Днём 22 мая в течение более шести часов пожарные боролись с возгоранием сухой травы и растительности в районе шоссе Тюнина на территории заброшенного садового кооператива «Проектировщик». Общая площадь пожара составила 3,5 га, огнём повреждено 100 кв. м заброшенных строений. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу «вызов №2». Осложняли тушение жаркая сухая погода и порывы ветра.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Курганские спасатели борются с травяным пожаром

Всего было задействовано 40 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники. Огнеборцам таким образом удалось предотвратить распространение огня на газозаправочную станцию и СНТ «Надежда».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Погибших и пострадавших нет.