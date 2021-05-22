Москва, 22 мая, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Наконец-то ИА REGNUM может ответить тем москвичам, которые интересовались возможностью привиться против коронавирусной инфекции не вакциной «Спутник V», а двумя другими, выпущенными в оборот в России решением Минздрава РФ.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Агентство на днях отправило запрос об этом в департамент здравоохранения Москвы. И вот ответ от пресс-службы департамента.

Мне удалось связаться с руководством одной из московских поликлиник, где мне подтвердили, что это именно так. Просто если «ЭпиВакКороной» можно привиться в любом из филиалов, то вакцинацию «Спутником» делают только в тех поликлиниках, где есть холодильник с температурой минус 18 градусов. Именно при такой температуре эта вакцина может храниться. Для второй вакцины — «ЭпиВакКороны» — такая температура не нужна.

И хотя ответ этот очень радует, все же нет ясности с вакциной «КовиВак», о которой мы также спрашивали в запросе. Как видно из текста, «КовиВак» ни одним словом не упоминается. Почему? Ответа у меня нет. В Подмосковье эту вакцину делают, как сообщают респонденты. Отчего не делают в Москве? Могу лишь предположить, что срабатывает библейская мудрость — «несть пророк в отечестве своем». «КовиВак» — разработка московского ФНЦ им. М. П. Чумакова. И именно эту московскую вакцину москвичам не делают. Хотя эта версия — лишь шутка. Поскольку «Спутник» — тоже московского производства, детище НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи.

Шутки шутками, но все же хочется снять все вопросы, а не получается. Впрочем, радует хотя бы то, что, во-первых, получен официальный ответ на запрос, никто не будет питаться слухами. Во-вторых, у тех, кто жаждал альтернативы вакцине «Спутник V», она теперь есть.

Что касается «КовиВака», то, как видим, интрига сохраняется…