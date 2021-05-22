Новосибирск, 22 мая, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Львица напала на дрессировщика Уральского цирка-шапито в Новосибирской области. Об этом 22 мая сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Мошковского района.

Ruud Cuypers Львица

ЧП произошло во время представления в поселке Мошково.

По последним данным, мужчина, которому оказали медицинскую помощь, получил небольшие ранения.

«Пострадал только дрессировщик, — сказали в ЕДДС. — Ему зашили руку и отпустили домой».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что двухлетний ребёнок был укушен бродячим псом во Всеволожском районе Ленинградской области.

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