Кейптаун, , 20:25 — REGNUM Председатель комитета по здравоохранению парламента Южно-Африканской Республики Сибонгисени Дхломо заявил, что страна заинтересована в скорейшем использовании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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«Согласно имеющейся у меня информации, мы находимся в продвинутой стадии утверждения вакцины «Спутник V» для использования в ЮАР», — сказал он в интервью Independent Online.

Он подчеркнул, что использование российского препарата в ЮАР поможет переломить ситуацию в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» на сегодняшний день одобрена для применения уже более чем в 60 странах, с общим населением свыше трёх миллиардов человек.

Власти Южно-Африканской Республики намерены заключить договор на поставку 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».