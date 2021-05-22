Лондон, , 20:14 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2694 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 22 мая свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 460 446.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании достигло 127 716, за сутки в стране скончались шесть пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,8 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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