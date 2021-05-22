Челябинск, , 20:08 — REGNUM В Челябинске определились финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

В финальном матче за победу в дисциплине Dota 2 сразятся Сборная Республики Марий Эл и Smaracis. Третье место между собой разыграют команды DisRespecT и Сборная Республики Алтай.

За кубок победителя по файтингу Tekken 7 будут бороться Сергей «Strog» Платов и Михаил «BobMorton» Кватер. Третье место в этой дисциплине уже завоевал Гарик «LMG MOB» Галоян, а четвёртое — Павел «th3_infection228».

В стратегической игре StarCraft II лучший результат показали Никита «SKillous» Гуревич и Виталий «Couguar» Рощин — им и предстоит сразиться за победу. Третье место будет разыграно между Матвеем «Mattew» Ярковым и Сергеем «KingCobra» Кондауровым.

Финалистами по киберхоккею (дисциплина NHL 21) стали Сергей «serg1vratar_vH» Филиппов и Максим «Haiissey» Труханов. За бронзу в чемпионате будут бороться Александр «SPB_AlexZver 22 » Зверев и Семен «Litvak» Литвак.

За победу в единственной мобильной дисциплине турнира — Clash Royale — сразятся Хизир «Op|paradox» Эрсимиков и Даниил «Untitled PROシ» Смородин. Третье место, в свою очередь, уйдёт к Аделю «Xанs» Баширову или Илье «Lekaria» Казанцеву.

Симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game станет единственной дисциплиной, в которой за победу сразятся сразу четыре участника. Ими станут: Александр «the23"Холодных, Владимир «YuW"Юнусов, Кирилл «NiFkaaa"Федукович и Константин «KKG"Косолапов.

Напомним, что призовой фонд всего чемпионата составляет более 3,5 млн рублей. Победители соревнования будут определены уже 23 мая 2021 года.

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