Рига, , 20:06 — REGNUM Разгромную победу сборной России над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в Риге прокомментировал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

«Мы (хоккеисты сборной России — прим. ИА REGNUM) наиграли несколько вариантов большинства… — передаёт слова Брагина «Чемпионат». — Это была хорошая подготовка к следующему матчу».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая сборная России разгромила команду Великобритании во втором матче предварительного этапа ЧМ в Риге. Встреча завершилась со счетом 7:1.

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