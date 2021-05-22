Москва, , 19:59 — REGNUM Волонтеры всероссийской ветеранской организации «Боевое братство» должны появиться во всех регионах РФ. Соответствующее решение было принято в субботу на съезде организации.

Первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что молодежное крыло организации «Волонтерская рота» за полтора года провело более 32 тысяч мероприятий, на данный момент оно объединяет около 10 тыс. участников. По его данным, в период пандемии активисты движения работали в «красной зоне» и передали медикам в регионах России свыше 100 тонн гуманитарной помощи, более 10 тыс. человек получили из рук волонтеров продукты и медикаменты.

«Для нас работа с молодежью — приоритетное направление. В последние годы нам удалось вовлечь значительную часть молодежи во всех регионах страны в совместную работу и сделать их полноценными участниками более чем 30 тыс. ежегодных патриотических мероприятий», — подчеркнул Дмитрий Саблин, добавив, что в 2020 году на базе региональных отделений «Боевого братства» создано 35 «волонтерских рот».

«В 2021—2022 годах нам предстоит создать «волонтерские роты» «Боевого братства» в каждом структурном подразделении организации, охватив все регионы страны», — заявил Дмитрий Саблин.

Он также уточнил что в планах организации — открытие представительств молодежного движения в Донецке и Луганске.