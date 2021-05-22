Москва, 22 мая 2021, 19:59 — REGNUM Волонтеры всероссийской ветеранской организации «Боевое братство» должны появиться во всех регионах РФ. Соответствующее решение было принято в субботу на съезде организации.
Первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что молодежное крыло организации «Волонтерская рота» за полтора года провело более 32 тысяч мероприятий, на данный момент оно объединяет около 10 тыс. участников. По его данным, в период пандемии активисты движения работали в «красной зоне» и передали медикам в регионах России свыше 100 тонн гуманитарной помощи, более 10 тыс. человек получили из рук волонтеров продукты и медикаменты.
Он также уточнил что в планах организации — открытие представительств молодежного движения в Донецке и Луганске.