Москва, , 19:53 — REGNUM В рамках 25-го юбилейного Российского Интернет Форума (РИФ) состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций.

Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.

«Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости ИТ сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы. В этой связи важно определить роли всех участников — государства, государственных институтов развития, бизнеса, общественных организаций и непосредственно самих ИТ-специалистов», — отметил он.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко на Российском интернет форуме неоднократно поднимался вопрос о создании некого профессионального сообщества ИТ-специалистов, которое бы не только отстаивало интересы таких кадров, но и помогало вырабатывать преференции для них и, может быть, для их семей «в реальной жизни». По его словам, необходимо обеспечить ИТ-специалистам, осознание того, что их увидели; описать их как востребованное сообщество — донести до населения страны информацию о том, что данная отрасль перспективное направление для развития России; а также выработать некие преференции, которые могут получать ИТ-специалисты за реализацию «цифровые побед» в реальной жизни — например, какие-то льготы.

«Мы сгенерировали и предложили ИТ-сообществу некое общединение, назвали это Russian Digital Union, мы постулировали что это могло бы быть движением, но обязательно не оформленным как официальное юрлицо или движение, а самое главное — чтобы у него была цифровая платформа», — пояснил журналистам Сергей Плуготаренко.

Он пояснил, что на данный момент РАЭК собрал все предложения от ИТ-специалистов и в ближайшее время будет обсуждаться на какой именно платформе это можно запустить.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что интернет-отрасль хочет и дальше развивать диалог с государством, заявлять свою позицию, вырабатывать общие решения.

«ИТ — сообщество состоялось. Это давно не маленькая тусовка странных ребят, уткнувшихся в компьютеры. Это больший коллектив, у которого есть беспокойства, запросы и предложения по законодательным инициативам. Важно, что мы говорим не про ИТ-компании, а именно про людей с разными должностями и квалификациями, но всех их объединяет единая сфера деятельности», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве. Актуальность этого предложения доказывает снижение цифровой грамотности населения России — среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14−17 лет — 6,43.

Эту инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поддержал инициативу, отметив необходимость объединения усилия российских компаний-чемпионов, готовых взять на себя добровольные обязательства конкретными делами обеспечивать защиту детей в онлайн-среде.

«Важно не только продемонстрировать свою социальную зрелость как ключевых игроков ИТ-рынка, но и готовность объединить проекты и инициативы компаний для решения главной задачи — безопасного виртуального настоящего и будущего наших детей», — заключил Сергей Кириенко.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, помимо повышения цифровой грамотности и реализации мер по удалению «не детского» контента, есть компании, которые готовы сделать специальный «детский режим» на своих сайтах. По его словам, создание такого альянса по защите детей в информпространстве позволит гарантировать получение детьми только разрешенной им информации на таких ресурсах.

«Если платформа нарушает эти требования, то здесь включаются механизмы искусственного интеллекта, которые это отлавливают; «контрольная закупка», которая готовит что там появилось то, что не должно появляться или же «горячая линия», на которую могут сообщить о появлении при включенном спецрежиме ненужного контента. И после этого данный ресурс будет падать в рейтинге, вплоть до исключения из альянса», — сказал он, комментируя возможную реализацию создания и работы подобного альянса.

В рамках обсуждения Сергеем Кириенко сообщил, что прошлый год стал переломным в плане изменения структуры медиапотребления. Количество интернет пользователей в России за год выросло на 5,1% (6 млн человек). Интернетом в нашей стране пользуются 124 млн человек или 85% населения. 99 млн человек (67,8% населения) присутствуют в различных соцсетях (прирост с начала 2020 г. составил 5,1%).

Однако, по словам Кириенко, увеличение количества цифровых услуг сопровождается увеличением количества цифровых угроз: от мошенничества до манипуляции информацией. Кроме того, фиксируется большое количество нарушений интернет-компаниями российского законодательства.

Общество осознает необходимость регулирования цифрового пространства. Если 3 года назад лишь 20% российских граждан поддерживали действия государства по регулированию Интернета, то сейчас поддержка по данным ВЦИОМ уже на уровне 50%.

Как отметил Сергеем Кириенко, «государство не воюет с интернетом, регулирование нужно чтобы снять риски».

Среди рисков функционирования интернета Сергей Кириенко отметил:

Неконтролируемое накопление данных о пользователях платформами и утечки данных, что приводит к случаям мошенничества за счёт социальной инжененерии, шантажу (YouTube, Twitter);

Манипулирования поведением пользователей за счёт ограничения (дискриминации) и подмешивания информации, которую они получают, а также технологий дипфейков (YouTube, Twitter, Instagram);

Противоправный контент, который не удаляется и не модерируется (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok);

Монополизации рынков платформами и вытеснение отечественных компаний;

Ситуация, когда компания имеет конкурентное преимущество, потому что не несет нагрузки по соблюдению правил. Уплата налогов, хранение данных россиян в России, взаимодействие с регуляторами (Samsung, Apple);

Приоритезация услуг и продуктов собственных и аффилированных компаний (Яндекс, Сбер);

Уход от налогов, параллельные платежи (криптовалюта, электронные кошельки);

Защита прав потребителей;

Низкий уровень цифровой грамотности.

Также в ходе дискуссии Сергей Кириенко заявил, что зарубежные регуляторные меры намного жестче российских, и призвал отрасль к саморегулированию.

«В остальном мире всё намного жестче. Потому что темп внедрения необходимого регулирования очень высок. Мы вынуждены устанавливать правила сразу во многих сферах и здесь возникает ощущение — вот раньше не было такого правила, а теперь есть, значит государство «жестит», — отметил он, — Как от этого уйти? Выход в саморегулировании. Прекрасный пример антипиратский меморандум. Ссылки на пиратский контент удаляются Яндексом по представлению правообладателей».

При этом, для залогом соблюдения «правил игры» Сергей Кириенко назвал прозрачность рынка,

для обеспечения которой были предложены Закон о едином измерителе и Закон об учете

рекламы.

«Сейчас невозможно точно сказать какую долю на рынке занимает тот или иной сервис. А отсюда и антимонопольное реугулирование, и налоги. А когда речь идёт об экосистемах, рынках внимания мы не можем полагаться на самоотчёты платформ», — отметил он.

Сергей Кириенко подчеркнул, что вопросы по взаимодействию с крупными транснациональными интернет корпорациями существуютне только в России, но и в других странах, назвав законопроект о «приземлении» иностранных интернет-компаний и мерах воздействия за нарушение российского законодательства — следствием складывающейся ситуации.

Отметим, что в ходе делового завтрака представители компаний высказывались по самым актуальным вопросам экосистем, задавали вопросы, формировали отраслевую позицию

Напомним, Российский интернет форум (РИФ) проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил в себе насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из ТОП-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций.