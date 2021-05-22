Москва, 22 мая 2021, 19:53 — REGNUM В рамках 25-го юбилейного Российского Интернет Форума (РИФ) состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций.
Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко на Российском интернет форуме неоднократно поднимался вопрос о создании некого профессионального сообщества ИТ-специалистов, которое бы не только отстаивало интересы таких кадров, но и помогало вырабатывать преференции для них и, может быть, для их семей «в реальной жизни». По его словам, необходимо обеспечить ИТ-специалистам, осознание того, что их увидели; описать их как востребованное сообщество — донести до населения страны информацию о том, что данная отрасль перспективное направление для развития России; а также выработать некие преференции, которые могут получать ИТ-специалисты за реализацию «цифровые побед» в реальной жизни — например, какие-то льготы.
«Мы сгенерировали и предложили ИТ-сообществу некое общединение, назвали это Russian Digital Union, мы постулировали что это могло бы быть движением, но обязательно не оформленным как официальное юрлицо или движение, а самое главное — чтобы у него была цифровая платформа», — пояснил журналистам Сергей Плуготаренко.
Он пояснил, что на данный момент РАЭК собрал все предложения от ИТ-специалистов и в ближайшее время будет обсуждаться на какой именно платформе это можно запустить.
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что интернет-отрасль хочет и дальше развивать диалог с государством, заявлять свою позицию, вырабатывать общие решения.
Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве. Актуальность этого предложения доказывает снижение цифровой грамотности населения России — среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14−17 лет — 6,43.
Эту инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поддержал инициативу, отметив необходимость объединения усилия российских компаний-чемпионов, готовых взять на себя добровольные обязательства конкретными делами обеспечивать защиту детей в онлайн-среде.
«Важно не только продемонстрировать свою социальную зрелость как ключевых игроков ИТ-рынка, но и готовность объединить проекты и инициативы компаний для решения главной задачи — безопасного виртуального настоящего и будущего наших детей», — заключил Сергей Кириенко.
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, помимо повышения цифровой грамотности и реализации мер по удалению «не детского» контента, есть компании, которые готовы сделать специальный «детский режим» на своих сайтах. По его словам, создание такого альянса по защите детей в информпространстве позволит гарантировать получение детьми только разрешенной им информации на таких ресурсах.
В рамках обсуждения Сергеем Кириенко сообщил, что прошлый год стал переломным в плане изменения структуры медиапотребления. Количество интернет пользователей в России за год выросло на 5,1% (6 млн человек). Интернетом в нашей стране пользуются 124 млн человек или 85% населения. 99 млн человек (67,8% населения) присутствуют в различных соцсетях (прирост с начала 2020 г. составил 5,1%).
Однако, по словам Кириенко, увеличение количества цифровых услуг сопровождается увеличением количества цифровых угроз: от мошенничества до манипуляции информацией. Кроме того, фиксируется большое количество нарушений интернет-компаниями российского законодательства.
Общество осознает необходимость регулирования цифрового пространства. Если 3 года назад лишь 20% российских граждан поддерживали действия государства по регулированию Интернета, то сейчас поддержка по данным ВЦИОМ уже на уровне 50%.
Как отметил Сергеем Кириенко, «государство не воюет с интернетом, регулирование нужно чтобы снять риски».
Среди рисков функционирования интернета Сергей Кириенко отметил:
Неконтролируемое накопление данных о пользователях платформами и утечки данных, что приводит к случаям мошенничества за счёт социальной инжененерии, шантажу (YouTube, Twitter);
Манипулирования поведением пользователей за счёт ограничения (дискриминации) и подмешивания информации, которую они получают, а также технологий дипфейков (YouTube, Twitter, Instagram);
Противоправный контент, который не удаляется и не модерируется (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok);
Монополизации рынков платформами и вытеснение отечественных компаний;
Ситуация, когда компания имеет конкурентное преимущество, потому что не несет нагрузки по соблюдению правил. Уплата налогов, хранение данных россиян в России, взаимодействие с регуляторами (Samsung, Apple);
Приоритезация услуг и продуктов собственных и аффилированных компаний (Яндекс, Сбер);
Уход от налогов, параллельные платежи (криптовалюта, электронные кошельки);
Защита прав потребителей;
Низкий уровень цифровой грамотности.
Также в ходе дискуссии Сергей Кириенко заявил, что зарубежные регуляторные меры намного жестче российских, и призвал отрасль к саморегулированию.
При этом, для залогом соблюдения «правил игры» Сергей Кириенко назвал прозрачность рынка,
для обеспечения которой были предложены Закон о едином измерителе и Закон об учете
рекламы.
Сергей Кириенко подчеркнул, что вопросы по взаимодействию с крупными транснациональными интернет корпорациями существуютне только в России, но и в других странах, назвав законопроект о «приземлении» иностранных интернет-компаний и мерах воздействия за нарушение российского законодательства — следствием складывающейся ситуации.
Отметим, что в ходе делового завтрака представители компаний высказывались по самым актуальным вопросам экосистем, задавали вопросы, формировали отраслевую позицию
Напомним, Российский интернет форум (РИФ) проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил в себе насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из ТОП-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций.