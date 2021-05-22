Москва, , 19:42 — REGNUM Просветительский марафон «Новое знание» станет традиционным и будет проходить минимум раз в год, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Теперь про общество «Знание», что дальше. Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере такой универсальный, которые затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить «, — сказал Сергей Кириенко журналистам.

Как ранее сообщало ИА РЕ, марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.