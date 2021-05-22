Москва, 22 мая 2021, 19:42 — REGNUM Просветительский марафон «Новое знание» станет традиционным и будет проходить минимум раз в год, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Как ранее сообщало ИА РЕ, марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.