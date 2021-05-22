Луганск, , 19:28 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) у линии соприкосновения подорвались на взрывном устройстве трое местных жителей. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 22 мая офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

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По его словам, инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе поселка городского типа Славяносербск.

«Трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, — сказал он. — По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом … с позиций 14-й бригады ВСУ».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

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