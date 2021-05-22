Челябинск, , 19:21 — REGNUM В Челябинской области за 21 мая выявили 89 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Такое же количество было обнаружено и 20 мая. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 62 247 случаев заражения.

Выздоровели 56 718 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 2709 человек. Умерли ещё восемь граждан с коронавирусом, в том числе семь от COVID-19.