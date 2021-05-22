Прага, , 19:17 — REGNUM Американские военные проследуют с 22 по 26 мая из Германии транзитом через Чехию в Венгрию для участия в учениях Североатлантического альянса Saber Guardian 2021, заявил 22 мая официальный представитель чешского генштаба ВС Магдалена Дворжакова.

«Расквартированные в ФРГ подразделения американской армии, задействованные в предстоящих международных учениях в Венгрии, проследуют к месту их проведения», — сказала она журналистам.

Дворжакова уточнила, что транзит будет осуществляться в поздние вечерние или ранние утренние часы, чтобы избежать проблем на автодорогах. Всего через территорию Чехии проследуют 600 американских военнослужащих и 190 единиц военной техники

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО в настоящее время проводит учения Defender Europe 21 — самые крупные за 25 лет. В них участвуют 28 тыс. военных из 27 государств альянса и союзных стран. Далее запланированы другие учения: Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze.

На Украине в 2021 году должно пройти семь совместных учений со странами НАТО, то есть те или иные манёвры проходят раз в 1,5−2 месяца.

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