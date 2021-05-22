Берлин, , 18:45 — REGNUM В Берлине полицейские начали задержания на незаконной акции протеста, сообщает 22 мая РИА Новости.

Отмечается, что митингующие были остановлены отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу.

Ранее суд в Германии запретил проведение ряда крупных акций протеста, в частности митинг противников ограничительных мер по COVID-19 у Бранденбургских ворот в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бундестаг одобрил введение поправок в закон об эпидемиологической защите населения Германии. Они позволяют федеральному правительству ужесточить карантинные меры по борьбе с коронавирусом в стране.

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