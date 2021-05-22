Рига, , 18:36 — REGNUM Сборная России по хоккею во втором матче предварительного этапа чемпионата мира (ЧМ) в Риге разгромила команду Великобритании. Встреча, которая прошла 22 мая, завершилась со счетом 7:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Антон Бурдасов (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. За команду Великобритании шайбу забросил Лиам Кирк.

Таким образом, сборная России, имея в активе шесть очков после двух матчей, занимает первое место в своей группе.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в рамках первого игрового дня группового этапа чемпионата мира (ЧМ) в Риге. Встреча завершилась в пользу национальной команды России со счетом 4:3.

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