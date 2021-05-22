22 мая 2021 | Время чтения 14 мин

В Архангельской областной библиотеке имени Н. А. Добролюбова прошли Дни якутского кино. Казалось бы — где Якутия, а где Архангельск? Но архангелогородцы пишут: «Все фильмы были удостоены зрительского внимания». На вопросы ИА REGNUM о феномене якутского кино ответил министр культуры Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов.

Владимир Станулевич, , 20:21 — REGNUM В Архангельской областной библиотеке имени Н. А. Добролюбова прошли Дни якутского кино. Казалось бы — где Якутия, а где Архангельск? Но архангелогородцы пишут: «Все фильмы были удостоены зрительского внимания. Один из участников киномарафона признался, что на Дни якутского кино его пригласила жена, и поначалу он отнёсся к этому весьма скептически. Но в итоге понял, что был не прав: «Я под большим впечатлением. Очень понравились фильмы».

Министр культуры Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов © ЯСИА

На вопросы ИА REGNUM о якутском кино ответил министр культуры Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов.

Владимир Станулевич: С чего началось якутское кино?

Юрий Куприянов: С создания кинокомпании «Сахафильм». Это был 1992 год. Именно с этого года можно смело говорить, что у нас появилось свое кинопроизводство. До этого, в советский период, шла очень активная кинофикация районов, деревень. По северам ездили киномеханики, показывали кино. Во время Великой Отечественной войны в Якутске был открыт кинотеатр «Центральный», он до сих пор работает. Но это немного другая работа, самостоятельное кинопроизводство началось с 1992 года.

Кинотеатр «Центральный». Якутск Supercoon2509

Владимир Станулевич: Какая лента стала первым якутским фильмом?

Юрий Куприянов: Это спорный вопрос. Объясню почему. Очень многие говорят, что это фильм «Маппа», который снял режиссер Алексей Романов. Это была его дипломная работа, с якутским кастингом. Съемки были на Свердловской киностудии. Но есть упоминания о более раннем фильме по сценарию Семена Ермолаева «Старая игрушка», но копии картины не сохранилось.

Путь якутского кинематографа насчитывает не один десяток лет — мы шли от лент только на местную тему до картин, которые могут претендовать на мировое признание. Крупные победы сейчас: главный приз Московского международного кинофестиваля получил Эдуард Новиков с фильмом «Царь-птица», а годом позже Приз зрительских симпатий — «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой. 2020 год принес еще одну победу, в этот раз «Кинотавр», который покорил Дмитрий Давыдов с фильмом «Пугало». Фраза «феномен якутского кино» стала почти нарицательной, но это необходимо поддерживать.

Дмитрий Давыдов Сур Бөрө

Владимир Станулевич: Кто был инициатором кинопроизводства в Якутии?

Юрий Куприянов: Одним из главных основоположников, конечно, был Алексей Семенович Романов. Он сегодня возглавляет Союз кинематографистов Якутии. В конце 80-х годов он после окончания ВГИКа вернулся в Якутск, основал компанию «Северфильм», на ее основе позже была основана государственная национальная кинокомпания «Сахафильм».

Владимир Станулевич: Какую поддержку создателям кино оказывает правительство Якутии?

Юрий Куприянов: В последние годы, благодаря вниманию главы Якутии Айсена Николаева, работе минкультуры Якутии, победам кинематографистов, на кино стало выделяться больше средств. Если раньше, около трех лет назад, это были 3−5 млн руб на некоторые проекты, то сейчас — 80 млн рублей на производство фильмов. В прошлом году мы впервые провели конкурс среди кинопроизводителей на республиканское финансирование кинопроизводства. Общая сумма, распределяемая по результатам конкурса, — 20 млн рублей. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение производства, реализацию творческих проектов связанных с прокатом, показом, завершением национальных фильмов. Упор делаем на произведения якутской классики, историю региона, детское кино, анимацию. При этом получить средства можно только по конкурсу, в состав комиссии входят кинопроизводители республики, чтобы все было максимально открыто.

Средства были выделены также на Якутский кинофестиваль. В этом году аналогичный конкурс мы проведем вновь, общая сумма субсидии 30 млн рублей. В текущем году в августе в рамках Дня российского кино планируем проведение Молодёжного кинофестиваля короткого метра, преследующего цели выявления и поддержки талантливых молодых кинематографистов республики.

Якутское республиканское отделение Союза кинематографистов России 24 декабря проведет торжественную церемонию вручения национальной премии «Чыпчаал». Премия «Чыпчаал» проводилась впервые в 2019 г. для поддержки национального кинематографа, поощрения творчества кинематографистов республики и сохранения культурной самобытности якутского кино.

Эдуард Новиков IvanA

Впервые в этом году будет финансово поддержано участие якутских фильмов на российских и международных кинофестивалях, аккредитованных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Нами разработано Положение о поддержке участия якутских фильмов в кинофестивалях, аккредитованных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Владимир Станулевич: Правда ли, что один из исторических фильмов был профинансирован правительством Якутии?

Юрий Куприянов: Да, это фильм «Тыгын Дархан» — художественная картина о судьбе легендарного правителя якутов Тыгын Дархана. Удивительная история, снятая режиссером Никитой Аржаковым. Это не просто история о судьбе одного человека, это потрясающая, детально восстановленная картина жизни и быта якутов столетия назад! Костюмы создавались по лекалам и технологиям того времени, в фильме показаны обряды, традиции. Уникальная с точки зрения сохранения памяти народа работа. В прокат лента вышла в ноябре 2020 года. В съемках принимало участие около 10 тыс. якутян. Фильм снят при финансовой поддержке республики. Общий бюджет чуть более 255 млн рублей.

Цитата из к/ф «Тыгын Дархан». Реж. Никита Аржаков. 2020. Россия

Владимир Станулевич: Говорят, что по количеству зрителей якутское кино в кинотеатрах республики бьет рекорды, обгоняет голливудские фильмы?

Юрий Куприянов: Да, это абсолютная правда. Феноменальная популярность среди зрителей объясняется тем, что якутское кино говорит со своим зрителем на своем — якутском — языке, рассказывает людям о них самих, показывает знакомые места. Вне региона фильмы якутов отличаются от другого кинопродукта. Это честное, искреннее, человечное, очень природное кино. В нем, как правило, не снимаются кинозвезды России, в нем заняты якутские артисты, часто непрофессиональные. К примеру, главный герой фильмов триумфаторов московских кинофестивалей разных лет «Царь-птица» и «Надо мной солнце не садится» Степан Петров. Он живет в деревне, всю жизнь работал шофером в совхозе, играет в сельском народном театре и иногда, как шутят земляки, выигрывает московские кинофестивали. А его партнер по фильму, молодой актер Ваня Константинов, только-только окончил актерское отделение местного вуза. Валентина Романова, получившая лучшую женскую роль «Кинотавра» за «Пугало», служит в местном Театре эстрады. Звезду Саха-театра Айталину Лавернову долго называли именем героини Кэрэл из одноименного фильма 2017 года, к слову, в прокате он собрал 10,5 млн! Сейчас актриса сыграла превосходную роль в крупнейшем проекте Якутии «Тыгын Дархан».

Айталина Лавернова Цитата из к/ф «Кэрэл». Реж. Илья Портнягин, Валентин Макаров. 2017. Россия

Владимир Станулевич: Как в Якутии смотрят кино московских режиссеров? Какое из них получило наибольший успех, а какое провалилось в прокате?

Юрий Куприянов: Нет разделения «московский режиссер» или не «московский режиссер». Есть просто российское кино. И якутские картины — это тоже российское кино. Зритель в Якутии ходит в кино ровно по такому же принципу, как и везде, — хорошее это кино или нет. И насколько я знаю, популярны у нас те же военные драмы и блокбастеры, что и в остальных регионах. Ну и якутские картины, естественно.

Владимир Станулевич: Насколько якутское кино коммерчески успешно — приведите примеры?

Юрий Куприянов: Есть проекты, которые очень успешны. При их производстве был минимальный бюджет, а в прокате они сильно уходят в плюс. Из последних это «Агент Мамбо» — первая и вторая части. Картины сняли местные суперпопулярные в прошлом кавээнщики. В 2019 г. комедия «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева при бюджете 1,7 млн собрала в кинотеатрах 15,7 млн. Это самый кассовый фильм якутского кино. До него планку держали «Айыы уола», «Посланник небес» 2014 г. — 10,8 млн, «Кэрэл. Невидимая красота» 2017 г. — 10,5 млн. Средняя цена билета, по данным Якутской республиканской киносети, 230 руб. Якутия на первом месте по заполняемости залов, в два раза (33%) превышая средние показатели России (15%). Люди здесь кино любят, самым популярным вопросом во время пандемии в соцсетях был: «Когда откроются кинотеатры и театры?» Очень хорошо в прокате себя показали фильмы «Тиэтэйбит» — «Поспешивший» в постановке режиссера Дмитрия Михайлова и «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой.

Цитата из к/ф «Агент Мамбо». Реж. Алексей Амбросьев. 2019 . Россия

Но успех невозможен без проката. Здесь мы тоже работаем. В рамках нацпроекта «Культура» и программы «Фонда кино» Якутия каждый год выигрывает конкурс на открытие кинозалов в районах. Сотрудники Якутской киносети выезжают в районы, даже в Арктику, оборудуют кинозалы при ДК и клубах. Всего открыто 23 кинозала, в их числе 16 по программе «Фонда кино». В 2020 году открылся 17-й в г. Ленск. В Якутии всего 36 районов, 27 из них кинофицированы, осталось девять. Наша главная цель — кинофицировать все районы, люди даже на Крайнем Севере должны смотреть кино в хорошем качестве с хорошей картинкой и звуком.

Владимир Станулевич: Звезды якутского кино — кто они и какие их роли войдут в золотой фонд кино?

Юрий Куприянов: Да, есть свои любимчики. Но все они родом из профессиональной театральной среды, в первую очередь из Саха-театра. Это Ильяна Павлова, Анатолий Николаев, Вячеслав и Айталина Лаверновы, Ньургуйаана Шадрина, Василий Борисов, Александр Борисов, Роман Дорофеев, Петр Садовников, Зоя Багынанова, Айсен Лугинов… Видите, я почти всю труппу перечислил уже, наверное. Хотя, по сути, да, вся труппа.

Стоит сказать про творческую группу «Детсад» — выходцев из Саха-театра, их комедийные персонажи был очень любимы зрителями. Много снимаются артисты ТЮЗа, Театра Олонхо. Отдельно упомяну актеров Русского драмтеатра им. А. С. Пушкина — это рекордсмен по киноработам Дмитрий Иванович Трофимов, один из самых популярных актеров Якутии и наш официальный голос республики Степан Федоренко, Владислав Мичурин, Ксения Зыкова, Андрей Габышев…

Исходя из специфики лент, где главными героями являются все-таки якуты, артисты Русского театра играют второстепенные роли, но не менее блестяще. К примеру, тот же фильм «Мой убийца», часть экранного времени поделили поровну артист Саха-театра Вячеслав Лавернов и артист Русского драмтеатра Степан Федоренко.

Часто бывает и так, что режиссеры берут непрофессиональных артистов, обычных людей. Еще раз упомянем Степана Петрова — главного героя «Царь-птицы» и «Солнца…», самородок!

Степан Петров Цитата из к/ф «Царь-птица». Реж. Эдуард Новиков. 2018. Россия

Владимир Станулевич: Среди якутских фильмов есть кальки голливудских картин?

Юрий Куприянов: Такой калькой страдают, наверное, многие, не только в Якутии. Но я бы не сказал, что у наших кинематографистов есть тотальное копирование. Нет, этого нет.

Владимир Станулевич: Основная идея большинства якутских фильмов?

Юрий Куприянов: Это в первую очередь наша история, самобытность и люди. В последние годы выросло много квалифицированных специалистов-практиков. Многие вышли из наших театров — Саха-театра им. П. А. Ойунского, Театра Олонхо, ТЮЗа, Русского. Якутия регион театральный — факт. Искусство классического театра стоит у истоков нашего кино, как и наш эпос, — олохо. Эти люди стали первооткрывателями, так родился интерес к кино внутри творческого сегмента, а затем и зрительского. Интерес зрителей и прокатчиков я объясняю тем, что в нашем кино соединилось главное — честный, природный взгляд на проблемы. Кинематографисты, как творческие люди, тонко чувствуют красоту нашей природы, уникальные характеры людей, несут это чувство в своих фильмах людям. Я уверен, что именно наша культура, которая с помощью киноязыка заявляет о себе, и вызывает интерес. Достаточно посмотреть ту же «Царь-птицу», «Надо мной солнце не садится», «Пугало» или «Нет Бога, кроме меня»…

Был у нас опыт, когда федеральные кинопроизводители создали проект по мотивам спектакля, идущего у нас в Якутске, обратились к теме первооткрывателей севера. Несколько лет назад вышел фильм «Первые» по мотивам постановки нашего Русского драмтеатра «Созвездие Марии». Фильм, к сожалению, масштабного успеха зрителей не имел, и в республике, насколько я знаю, его сравнивали со спектаклем Русского театра — в пользу спектакля. Но сам выход этой темы на федеральный киноуровень, на мой взгляд, говорит об интересе к северу, Дальнему Востоку, взаимодействию русской культуры с культурой народа саха, коренных народов.

Цитата из к/ф «Тиэтэйбит». Реж. Роман Дорофеев. 2020 Россия

Наши картины — это всегда взаимоотношение человека и природы, а природа — часть нашей культуры. Наше кино говорит о простых людях, о сельской жизни, о роли маленького человека в обществе. Есть также место и мистике, фольклору, ведь это тоже часть нашей культуры.

Владимир Станулевич: «Мой убийца» Костаса Марсана выдвигался на «Золотой глобус», в 2018 году главный приз ММКФ получила «Царь-птица» Эдуарда Новикова, а в 2019 г. двумя призами там наградили «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой. Что за мощный двигатель у этих фильмов?

Юрий Куприянов: На «Золотой глобус» выходил не только «Мой убийца», но и «Царь-птица». Участие на ММКФ очень помогло якутским фильмам быть услышанными и увиденными, что помогло продвигаться на крупнейших кинофестивалях. Тут огромную работу проделали продюсеры, та же Сардана Саввина — большой профессионал своего дела. «Царь-птица» имел опыт продвижения на Монреальском, на Шанхайском кинофестивалях, номинирован на престижную награду Азиатско-Тихоокеанского региона академии кино. Это самая густонаселенная часть планеты.

Владимир Станулевич: Не кажется ли, что малобюджетность якутского фильма идет ему на пользу — отсекая меркантильные интересы и оставляя самовыражение и талант?

Юрий Куприянов: Возможно, отчасти. Наше кино — чистое творчество. Действительно, средства по сравнению с мировыми очень скромные, но наше кино искреннее и настоящее. Отчасти и поэтому. Но постепенно надо задумываться о расширении, о выходе за пределы региона.

Владимир Станулевич: Минкульт РФ и «Фонд кино» помогают якутским режиссерам?

Юрий Куприянов: Только через конкурс. В прошлом году кинокомпания «Сахафильм» и московская киностудия ООО «Студия Автор» подписали соглашение о создании фильма «Не хороните меня без Ивана». Средства на создание нового фильма «Сахафильм» выиграл в конкурсе Министерства культуры России. Лента получила федеральное финансирование — 20 млн рублей. Проект будущего якутского фильма впервые получил федеральную поддержку. Участие в конкурсе департамента кинематографии при Министерстве культуры России «Сахафильм» принял в конце лета. Подобный конкурс мы выиграли впервые. Для якутской кинематографии это станет вторым этапом развития. Якутию уже знают в России как кинореспублику, теперь надо выходить на новый уровень. Старт съемок «Не хороните меня без Ивана» запланирован на июнь 2021 года. Идея будущей картины — о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Егора Берескова, который страдал от летаргического сна и в буквальном смысле «умирал от красоты». История происходит в начале 20-го столетия. Режиссером станет уже известная и любимая зрителями Любовь Борисова («Надо мной солнце не садится»).

Цитата из к/ф «Надо мною солнце не садится». Реж. Любовь Борисова. 2019. Россия

Владимир Станулевич: Ностальгия в якутских фильмах по временам, когда человек и природа были едины, — это «экологическая повестка» или что-то более глубокое?

Юрий Куприянов: Это не явная экологическая повестка, просто тема уважения и бережного отношения к природе у якутов находится на подсознательном уровне, повторюсь, это часть нашей культуры. И кино позволяет нам в том числе показывать красоту нашего края, нашей природы с определенным месседжем — это удивительное творение надо беречь.