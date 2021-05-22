22 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 19:33 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM к последнему звонку ответил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 1 сентября 2020 года на открытии Международной арктической школы в городе Якутске © Мария Васильева, ЯСИА

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения?

Айсен Николаев: Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению, — они другие. Это поколение, родившееся в информационном обществе. Представители нового поколения «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом.

Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах. Ценят честность и откровенность. Материальные блага уходят больше на второй план, на первый — креативность, коммуникабельность.

Детей этого поколения отличает прежде всего максимальная приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10−15 лет назад.

Для них нет границ как территориальных, национальных, так и языковых. В мире интернета всё глобализовано. Наши дети смотрят фильмы и сериалы на оригинальных языках, общаются с иностранцами, как с друзьями, в курсе всех трендов в мире.

Подобный вопрос мы задавали себе, когда разрабатывали треки для нашего республиканского проекта «Мы — будущее России!». Тогда мы назвали наш трек «Время сильных». Что мы имеем ввиду, когда говорим о том, что настает время сильных? В настоящее время, когда речь идет о восстановлении после пандемии, времени, когда мы все приспосабливаемся к новому формату жизни, самое главное, о ком мы должны помнить — это наши дети. В Якутии дети уже показали свою силу, справились с дистанционным образованием, быстро перестроились на новый формат обучения. Подрастающее поколение не должно терять своего ориентира развития, и в этом наша задача — приложить совместные усилия для обеспечения их полноценного развития и становления осознанных граждан.

Мы — это наши традиции, наши жизненные ориентиры, принципы. Мы — это наша Родина. Сейчас у нас с вами есть замечательная возможность стать крепче, лучше, а нашим детям дать лучшее будущее. Необходимо вовремя заметить те возможности, которые нам предоставляет время.

Сейчас нам как никогда нужно быть сильными духом, проявить твердую волю, стремиться развиваться.

Владимир Станулевич: Что нынешних выпускников делает слабее выпускников Вашего поколения?

Айсен Николаев: Нельзя называть одно поколение лучше, другое хуже. Но у многих поколений есть свои определенные черты, которыми они обладают. Одни из положительных черт моего поколения — это сплоченность и патриотичность. Уверенность в светлом будущем нашей великой страны. Дети 70-х, 80-х — это пионеры, октябрята, те, кого учили, что труд — это норма. Что трудом можно заработать уважение близких, своё имя и развивать страну.

Владимир Станулевич: Что, по Вашему мнению, нынешние выпускники должны сделать для России?

Айсен Николаев: Успех каждого выпускника — это стабильность и процветание страны завтра. Выпускникам предстоит сыграть решающую роль в развитии страны, стать движущей силой прогресса. Для этого выпускники должны постоянно учиться и самосовершенствоваться, чтобы поддерживать устойчивый уровень развития страны и стремиться к новым высотам.

По моему мнению, нынешняя молодежь должна идти в ногу со временем. Овладевать новыми технологиями, развивать креативную экономику. Уметь развивать Якутию не только добычей полезных ископаемых, но и зарабатывать своим интеллектуальным трудом. Быть сильными духом, телом и разумом. Не бояться труда, перемен.

Наша задача — создать им все необходимые условия и воспитать подрастающее поколение таким образом, чтобы они могли и хотели развивать нашу республику, ведь совсем скоро они будут задавать вектор развития нашей Якутии и страны в целом.

Для этого и был в свое время запущен проект «Мы — будущее России!».