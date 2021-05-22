Москва, 22 мая, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В России продажи путёвок с детским туристическим кешбэком продлятся до 31 августа. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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«Окно продаж программы начинается с 25 мая. И до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября», — сообщили в Ростуризме.

Весь список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий. рф в разделе «Детские лагеря», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что главной задачей туристического кешбэка в 2022 году будет управление турпотоками, но окончательного решения по этапам кешбэка пока не принято. По её мнению, кешбэк должен стимулировать сильный спрос не только в высокий сезон, но и в низкий.

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