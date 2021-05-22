Прага, 22 мая 2021, 17:58 — REGNUM В Чехии за минувшие сутки выявили свыше 670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает министерство здравоохранения страны.
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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 672 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 1,65 млн.
Также сообщается, что за это же время в Чехии от COVID-19 скончались 22 человека и потому суммарное количество летальных исходов достигло 30 012.
Как передавало ИА REGNUM, 17 мая в Чехии ослабили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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