Анадырь, 22 мая, 2021, 17:57 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM к последнему звонку ответил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения и что делает их слабее?

Роман Копин: Сегодняшние выпускники значительно успешнее используют преимущества информационного общества. Они погружены в информацию о мире, обладают хорошим критическим мышлением, широким кругозором.

В то же время ребята часто менее приспособлены к обыденной жизни, намного менее социализированы. Им бывает сложно общаться в реальном мире, трудно адаптироваться к новой, непривычной среде. «Домоседы» были всегда, но сегодня их стало больше. И это не хорошо и не плохо. Ребята просто другие, потому что мир не стоит на месте. Возможно, это поколение старается чуть дольше задержаться в детстве, но это быстро проходит.

Владимир Станулевич: Что нынешние выпускники должны сделать для России?

Роман Копин: Важнейшая задача каждого выпускника — стать достойным гражданином своей страны. Не бояться ответственности за себя, за семью, за близких. Любить Родину. Малую и большую. Как бы это ни звучало, нужно стараться сделать мир лучше. Ну, и, конечно, не забывать о семье. Ведь дети — это будущее.

Поздравляю выпускников 2021 года, их родителей и педагогов! Школьная пора закончилась, но впереди ещё много интересного: первые экзамены в вузе, новые знакомства, успехи и победы. Будем рады вновь видеть вас на Чукотке — уже в качестве молодых специалистов!