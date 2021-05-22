Роттердам, Нидерланды, , 17:49 — REGNUM Певица Манижа, которая в ближайшее время выступит в финале международного песенного конкурса «Евровидения-2021», чувствует себя уверенно. Об этом она сама рассказала ТАСС.

«Я спокойна, я уверенна, — сказала Манижа. — Я заслужила этот день».

Манижа добавила, что она намерена насладиться каждым моментом шоу, где будет петь на русском языке.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в Роттердаме в финале музыкального конкурса выступят представители 26 стран, включая Россию.

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