Киев, , 17:42 — REGNUM «Нафтогаз Украины» благодарна Соединённым Штатам за решение о новых санкциях в отношении организаций и судов России по проекту «Северный поток — 2». Об этом 22 мая заявил директор интегрированных коммуникаций НАК Максим Билявский.

«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении четырёх компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2», — написал Билявский в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ.

Сегодня, 22 мая, власти Соединенных Штатов внесли ряд компаний и судов, правомочных достроить «Северный поток — 2», в новый список санкций.

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