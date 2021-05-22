Боровск, Калужская область, 22 мая, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней жительницы деревни Кабицыно Боровского района. По подозрению в убийстве, задержан муж погибшей. Об этом 22 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, в ночь на 22 мая между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанёс жене несколько ножевых ранений. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи женщина доставлена в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.

Подозреваемый свою вину в совершении преступления признал полностью. Следователем будет направлено ходатайство суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое малолетних детей супругов переданы под присмотр родственникам погибшей женщины.