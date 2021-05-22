Ханты-Мансийск, 22 мая 2021, 17:34 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 21 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 22 мая в Югре зарегистрировано 57 046 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 55 821 человек, 796 пациентов с COVID-19 скончались.