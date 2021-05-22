Москва, 22 мая 2021, 17:33 — REGNUM В рамках марафона «Новое знание» в России запущена интернет-платформа «Другое дело». Об этом 22 мая сообщила пресс-служба форума.
«Другое дело» доступно на платформе VK Mini Apps во ВКонтакте. На данный момент её функционал ограничен. Однако в ближайшее время ожидается значительное расширение базы предлагаемых заданий и бонусов.
«Самым первым заданием на этом этапе было принять участие в активностях марафона «Новое Знание», баллы можно было получить на площадке проведения марафона, а также онлайн. За время марафона участникам было начислено 2 млн баллов, которые можно обменять на подарки партнеров проекта. Сотни призов были вручены участникам марафона за победы в интеллектуальных играх, конкурсах и активность в ходе мастер-классов», — сказано в сообщении.
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