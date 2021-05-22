Киев, , 17:27 — REGNUM Традиционный транс-марш (марш трансгендеров и дружественных к ним людей), организаторами которого являются общественные организации «Киевпрайд» и «Когорта», состоялся в Киеве. Об этом сообщает 22 мая телеканал 112 Украина.

По последним данным, в мероприятии, за которым следили более 400 сотрудников правоохранительных органов, приняли участие примерно 150 участников.

Отмечается, что во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако стражи порядка их оперативно задержали.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в центре Киева прошел марш против фашизма.

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