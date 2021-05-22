Мишустин заявил о планах побороть бюрократию при оказании госуслуг в России
Москва, 22 мая, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Правительство России намерено сократить до минимума участие чиновников в оказании государственных услуг, заявил 22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Новое знание».
Основная цель сделать так, чтобы госуслуги представлялись автоматически, «без хождения по инстанциям, без сбора бумаг», в один клик и в любое время, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что система образования в России не будет переведена в дистанционный формат в полном объеме. По его словам, в таком формате обучения есть определенные преимущества, но в то же время есть и минусы. При переводе же всего обучения на удалёнку его качество неизбежно снизится.
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