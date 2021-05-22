Москва, , 17:26 — REGNUM Обществу «Знание» будут выделены средства для оплаты лекций 10 тысяч постоянных спикеров. Об этом 22 мая журналистам сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По итогам послания президентом России принято решение и уже подписано председателем правительства постановление о том, что обществу «Знание» будут выделяться деньги, чтобы тем, кто будет делать это профессионально, то есть не разовую лекцию прочитать, у общества «Знание» будет возможность платить», — сказал Кириенко.

Первый замглавы администрации президента отметил, что около тысячи лекторов планируется привлечь на федеральном уровне, остальные 9 тысяч — на региональном.

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