Пермь, 22 мая, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Перми 22 мая эвакуировали посетителей трёх торгово-развлекательных центров. Причиной стали сообщения о якобы минировании, сообщает краевое министерство безопасности.

Телефонный террорист

Эвакуации подверглись ТРЦ «Семья», «Столица» и «Спешилов». В ходе проверки взрывных устройств не обнаружили. Оперативным службам был дан отбой.

Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников. Виновным грозит до восьми лет колонии.