Вашингтон, , 17:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 28 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 28 341 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 33 млн.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 684 пациента и потому суммарное количество летальных исходов превысило 589 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 30 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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