Могадишо, 22 мая, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В столице Сомали Могадишо возобновились переговоры между федеральным правительством страны и лидерами регионов об условиях проведения всеобщих выборов. Об этом сообщает портал Somali Guardian.

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«Есть надежда, что на сей раз стороны продемонстрируют политическую волю и смогут достичь компромисса по всем сохраняющимся разногласиям», — сказал бывший премьер-министр Сомали Омар Абдирашид Али Шермарк.

На заседании, которое проходит под председательством действующего премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле, присутствуют руководители пяти штатов и мэр Могадишо.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта власти Сомали заявили о продлении карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем президентские выборы были перенесены.

Ранее члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Сомали и призвали власти страны к проведению инклюзивных выборов. При этом в организации добавили, что сомалийским властям необходимо поддерживать конструктивный диалог с другими политическими силами без предварительных условий.

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