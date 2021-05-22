Симферополь, 22 мая, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Крыму произошло ЧП — из стоящего на земле истребителя Су-30СМ катапультировались два летчика. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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Инцидент произошел в пятницу, 21 мая, при подготовке к вылету на военном аэродроме Саки.

«Оба летчика живы, — сказал источник. — Техник самолета получил ожоги».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в международном аэропорту штата Кадуна на северо-западе Нигерии разбился самолет военно-воздушных сил страны.

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