Нью-Дели, 22 мая, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Хакеры украли личные данные 4,5 млн пассажиров авиакомпании Air India, сообщается ан сайте авиаперевозчика.

Government.ru Хакер кибербезопастность

«Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт об имени, фамилии, даты рождения, контактной информации, паспортной информации, информации о билетах и кредитных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделение японской корпорации Toshiba подверглось кибератаке с использованием вируса-вымогателя группировки DarkSide

В Toshiba TEC заявили, что кибератака проводилась с использованием вируса-вымогателя. После атаки хакеры потребовали от компании выкуп за восстановление повреждённых данных. В Toshiba отказались от переговоров с хакерами.

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