Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 мая коронавирусом заразились 36 280 человек, выздоровели 34 699 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Тюменской области с начала пандемии к 22 мая скончались 535 пациентов с COVID-19, что на восемь человек больше, чем днём ранее.