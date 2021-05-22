Волгоград, , 16:28 — REGNUM В Волгограде произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Выстрел kerttu

Инцидент произошел в субботу, 22 мая, возле торгового центра «Европа». По последним данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы три человека.

По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра «Европа» между несколькими людьми произошел конфликт.

«Была стрельба, — сообщили в полиции. — Неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям».

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая на юге американского штата Калифорния в результате перестрелки на дороге погиб шестилетний ребенок.