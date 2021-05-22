В Волгограде возле торгового центра произошла стрельба
Волгоград, 22 мая, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Волгограде произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Инцидент произошел в субботу, 22 мая, возле торгового центра «Европа». По последним данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы три человека.
По информации ведомства, рано утром в субботу возле торгового центра «Европа» между несколькими людьми произошел конфликт.
«Была стрельба, — сообщили в полиции. — Неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям».
Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.
Как передавало ИА REGNUM, 22 мая на юге американского штата Калифорния в результате перестрелки на дороге погиб шестилетний ребенок.