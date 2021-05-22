Сочи, Краснодарский край, , 16:14 — REGNUM В Сочи сегодня, 22 мая, проходит одна из региональных площадок просветительского марафона «Новое знание».

В олимпийское столице России площадка форума посвящена обсуждению спорта. При этом обсуждать будут не только рекорды и достижения, но и спорт, как бизнес, а также воспитание характера будущих спортсменов.

Также участники форума обсудят вопросы дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни.

На площадке в Сочи соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры.

В работе просветительского марафона «Новое знание» примут участие: многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, и вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев.