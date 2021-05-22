Москва, 22 мая 2021, 16:10 — REGNUM Высказывание главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Россия якобы не хочет диалога с Евросоюзом, являются неправдой. Об этом 22 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Mid.ru
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие», — написала она на своей странице в Facebook.

Однако, уточнила она, после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, все проекты были заблокированы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет вести диалог с Россией, однако к этому в данный момент якобы не проявляет заинтересованности Москва. Вместе с тем Шалленберг рассказал про ряд сфер, в которых России и ЕС «хотят и должны» вести сотрудничество. «Ключевые слова: климат, энергетика», уточнил он.

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