Москва, 22 мая 2021, 16:10 — REGNUM Высказывание главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Россия якобы не хочет диалога с Евросоюзом, являются неправдой. Об этом 22 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Однако, уточнила она, после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, все проекты были заблокированы ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет вести диалог с Россией, однако к этому в данный момент якобы не проявляет заинтересованности Москва. Вместе с тем Шалленберг рассказал про ряд сфер, в которых России и ЕС «хотят и должны» вести сотрудничество. «Ключевые слова: климат, энергетика», уточнил он.
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