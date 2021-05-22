Москва, 22 мая, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Высказывание главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Россия якобы не хочет диалога с Евросоюзом, являются неправдой. Об этом 22 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Представитель МИД РФ Мария Захарова

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие», — написала она на своей странице в Facebook.

Однако, уточнила она, после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, все проекты были заблокированы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет вести диалог с Россией, однако к этому в данный момент якобы не проявляет заинтересованности Москва. Вместе с тем Шалленберг рассказал про ряд сфер, в которых России и ЕС «хотят и должны» вести сотрудничество. «Ключевые слова: климат, энергетика», уточнил он.

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