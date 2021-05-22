Москва, , 16:05 — REGNUM Разгонный блок «Фрегат» с выявленной утечкой токсичного топлива будет возвращён в Россию для ремонта с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщил представитель НПО им. Лавочкина РИА Новости.

Ожидается, что судно с блоком «Фрегат» прибудет в порт Санкт-Петербурга 8 июня. После этого специалисты НПО им. Лавочкина проведут обследование блока и примут решение о его дальнейшем использовании.

Утечка окислителя из разгонного блока «Фрегат» была выявлена в мае 2020 года при подготовке к запуску ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye-2. Из-за выявленных проблем специалисты приняли решение о замене разгонного блока для этого запуска.

Пуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 с космодрома «Куру» состоялся в декабре 2020 года. Старт прошёл в штатном режиме.

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