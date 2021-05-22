Челябинск, , 16:04 — REGNUM Метротрамвай может появиться в Челябинске к 2024 году. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер.

Он отметил, что метротрамвай свяжет все районы города. Также глава региона выразил надежду на то, что новый транспорт станет серьёзной альтернативой личному автомобилю. Кроме того, чиновник надеется на то, что развитие метротрамвая и иного общественного транспорта благоприятно повлияет на экологическую ситуацию. А сам проект объединит усилия до 1,5 тысячи человек.

Общая стоимость проекта оценена в 45−46 млрд рублей. Получить их планируется за счёт инфраструктурного кредита. Как сообщало ИА REGNUM, власти отказались от строительства в Челябинске полноценного метрополитена. Строящийся с 1992 года участок будет интегрирован в маршрутную сеть.