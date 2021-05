Сеул, , 16:05 — REGNUM Употребление более трёх чашек кофе в день лицами в возрасте старше 40 лет продлевает жизнь. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на результаты совместного исследования специалистов из Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний и Университета Чунан (Chung-Ang University).

Кофе. Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в исследовании, проходившего на протяжении 9,1 лет, приняли участие 110 920 человек старше 40 лет. Известно, что в исследовании не принимали участие лица, у которых подтверждены диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Исследователи пришли к выводу, что употребление более трёх чашек кофе в день снижает риск смерти от каких-либо заболеваний на 21%. В частности, даже употребление одной чашки кофе в день позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42%.

Польза для здоровья была отмечена и при употреблении растворимого кофе, в котором содержится сахар и сливки.

Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске научного журнала Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.