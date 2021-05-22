Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Американская компания Apple получила более $100 млн в качестве комиссионных сборов за платежи в видеоигре Fortnite от Epic Games. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель Apple Майкл Шмид рассказал о полученных доходах в ходе судебного разбирательства в федеральном суде в Окленде (штат Калифорния, США). Он отметил, что эти доходы были получены за два года, в течение которых игра от Epic Games была доступна в магазине приложений App Store. При этом на рекламу видеоигры в магазине приложений компания потратила около $1 млн.

Компания Apple взимает комиссию от 15% до 30% за платежи, совершаемые в принадлежащем ей магазине мобильных приложений App Store. В 2020 году компания Epic Games запустила собственную систему внутриигровых платежей, чтобы избавиться от выплаты комиссионных отчислений в популярной игре Fortnite.

Apple удалила видеоигру Fortine из App Store, заявив, что решение Epic Games противоречит правилам платформы. Представители Epic Games подали в суд на Apple. Первое судебное заседание прошло 3 мая.

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