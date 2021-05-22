Новосибирск, , 15:41 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 22 мая, начала работу одна из региональных площадок просветительского марафона «Новое знание».

Участники форума будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки. Также состоится дискуссия о том, нужны ли этические границы для исследователей и обсуждение, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье.

В работе площадки форума «Новое знание» в Новосибирске примут участие: Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев,генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Веракса, а также другие приглашенные спикеры.