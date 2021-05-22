Рига, , 15:41 — REGNUM Сборная Дании по хоккею переиграла команду Швеции в матче чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходящем в Латвии. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Олимпийского спортивного центра» в Риге и закончилась победой датской команды со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче хет-трик Никлас Йенсен (31-я минута, 38-я при игре 4×4 и 49-я, в большинстве) и Эмиль Кристенсен (39-я).

У шведов шайбами отличились Карл Клингберг (23-я), Хенрик Тёммернес (36-я) и Карл Клингберг (51-я).

Отметим, в следующем матче сборная Дании сыграет с командой Швейцарии, а сборная Швеции с национальной белорусской командой.