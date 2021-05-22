Ереван, , 15:41 — REGNUM 181 новый случай инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировали за сутки в Армении, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выявили 221 880 случаев инфицирования. 210 835 человек выздоровели (371 за сутки), 4386 человек скончались (15 за сутки).

По состоянию на 22 мая на лечении находятся 5586 человек.

За сутки в Армении также зарегистрировали один случай смерти человека, ранее переболевшего коронавирусом, но умершего в результате наличия иного заболевания. В Армении зарегистрировано 1073 подобных случая смерти.