Самара, , 15:41 — REGNUM 118 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 64 036 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1812 человек, в том смерть 15 пациентов с COVID-19 была констатирована в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией 61 088 человек, в том числе в прошедшие сутки победили вирус 116 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 мая в регионе за сутки выявили 129 случаев заражения коронавирусом.