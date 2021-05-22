Ереван, 22 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. 22 мая состоялось заседание Совбеза Армении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Kremlin.ru Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян.

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Заседание возглавил исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян. В ходе заседания обсуждались ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также шаги по ее урегулированию, а также дальнейшие шаги.

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Напомним, 21 мая в пресс-службе министерства обороны Армении сообщили, что армянским военнослужащим понадобилась госпитализация после драки с военными Азербайджана, которые нарушили армянскую границу.

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